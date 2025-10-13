Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da orta saha arayışları kapsamında gündemin ilk sırasında Napoli forması giyen 29 yaşındaki Frank Anguissa var. Cimbom bu transferde istediği sonucu alamazsa B planı da hazır. GS SPOR HABERLERİ

Orta sahada Lucas Torreira'nın yükünü hafifletmek isteyen sarı-kırmızılılar, fizik gücü yüksek bir oyuncuyu renklerine katmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren G.Saray yönetimi, sezon başında Osimhen transferinde büyük sorunlar yaşadığı Napoli ile bir kez daha karşı karşıya gelecek.