TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'ye İtalya'dan talip var!
Galatasaray'da Mauro Icardi için sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basınından La Stampa'nın haberine göre Serie A ekibi, Icardi'nin durumuyla ilgili ilk teması kurarak olası transfer için nabız yoklamaya başladı. İşte detaylar...
İtalyan ekibi Torino Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi için düğmeye bastı. Calciomercato'nun La Stampa gazetesinden derlediği haberine göre Torino yönetimi, Arjantinli futbolcunun durumuyla ilgili ilk teması kurdu ve olası transfer için zemin yoklamaya başladı.
Haberde, transferin öncelikle sezon sonu için planlandığı vurgulandı. Icardi'nin Galatasaray'la olan sözleşmesi bu sezon bitiyor ve serbest kalma ihtimali bulunuyor. Ancak Torino cephesinde hücum hattındaki formsuzluk nedeniyle ocak ayı da ciddi bir seçenek olarak değerlendiriliyor.
Galatasaray, Icardi'nin 6 milyon euro net maaş yükünden kurtulmak isterse, ara transfer döneminde düşük bir bonservisle satışa onay verebilir. Böyle bir durumda, Torino için devre arası fırsatı doğacak. Arjantinli yıldız bu sezon 7 maçta 5 gol atarak formunu sürdürdü.
La Stampa'ya göre, Mauro Icardi'nin önceliği Güney Amerika takımlarının ilgisine rağmen Serie A'ya geri dönmek. Eski Inter kaptanı, İtalya'da 121 gole imza atmış ve ligde iz bırakan bir performans sergilemişti.