TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'ye İtalya'dan talip var!

Galatasaray'da Mauro Icardi için sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basınından La Stampa'nın haberine göre Serie A ekibi, Icardi'nin durumuyla ilgili ilk teması kurarak olası transfer için nabız yoklamaya başladı. İşte detaylar...