2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında yarın Kocaeli'de Gürcistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'mızda teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolculardan Kerem Aktürkoğlu basın toplantısında konuşuyor. Açıklamaları haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulunuyor | CANLI
Yayın Tarihi: 13.10.2025 - 20:47 Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 - 20:53
KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI
"Maçın önemini her iki takım da çok iyi biliyor. Biz bu karşılaşmayı bir final maçı olarak görüyoruz. Gürcistan da aynı şekilde düşünüyor. Gruptaki dengeleri belirleyebilecek bir maç olacak. Kazanırsak, play-off şansımızın artacağının ve hedefe bir adım daha yaklaşacağımızın farkındayız. Milli takımda hiçbir sorun yok. Çok güzel bir hava var. Bu da sahaya sonuç olarak yansıyor. İspanya maçı hariç gayet güzel ilerliyoruz."