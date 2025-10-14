İspanya Bulgaristan maçı hangi kanalda? İspanya - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta?

İspanya, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan'ı konuk ediyor. İlk 3 maçtan maksimum puanı alarak liderlik koltuğuna yerleşen ev sahibi, son sırada bulunan puansız Bulgaristan karşısında 3 puan için yarışacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki İspanya - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?