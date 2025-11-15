Güller ve Günahlar, izleyiciyi ekrana kilitleyecek sürükleyici sahneleriyle 15 Kasım Cumartesi akşamı ekrana geliyor. Zeynep’in Kader’i kurtarma çabası, Berrak'ın kızına verdiği cevaplar ve Serhat'ın abisinin karanlık yüzüyle yüzleşmesi, bu bölümde merak edilen detaylardan oldu. Tüm bu olaylar ve daha fazlası için Güller ve Günahlar'ın 6. bölümü izleme linki haberimizde...

Güller ve Günahlar yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyicilerini bekliyor. 15 Kasım Cumartesi akşamında yayımlanacak dizinin yeni bölümü fragmanı, seyircilerine heyecan dolu bir bölümün sinyallerini verdi. Annesi Berrak tarafından yeniden evden gönderilen Kader, yangının ortasında kalıyor. Serhat, abisinin ihanetlerini öğrenirken kendisine doğrultulan silahtan çıkan kurşun, kimi vuracak? İşte Güller ve Günahlar 6. bölüm detayları...

GÜLLER VE GÜNAHLAR yeni bölüm izle

GÜLLER VE GÜNAHLAR tüm bölümler

GÜLLER VE GÜNAHLAR YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Kader, annesinin etkisi ile Tülay ve Erkan'ın yanına geri dönmüştür. Zeynep, Tecerlerin evinden ayrılarak Kader'i geri almaya uğraşırken Serhat da kızları ile konuşup Berrak'ı evden göndermenin yollarını arıyordur. O sırada Can'dan gelen bir telefon Serhat'ı yine bir seçim yapmaya zorlayacaktır.

Berrak'ın, Serhat'ı kaybetmemek ve Zeynep'i evden göndermek için Kader'i bakıcı ailesine geri vermesi büyük bir krize yol açacak. Berrak, amacına ulaşmak için gözünü karartıp yeni planları devreye sokacak. Zeynep'in, "Hayatınızdan çıkmamı iple çekiyorsunuz değil mi? Kader yoksa ben de yokum" sözleri Serhat'ı köşeye sıkıştıracak.

Evde yalnız kalan Kader'in ateşle oynarken kaza sonucu yangına sebep olması, bölümün en sarsıcı anlarından biri olacak. Zeynep'in Kader'i kurtarmaya gücü yetecek mi?

Boşanmayı kafasına koyan Serhat'ı kararından döndürmeye çalışan Berrak, yeni taktikler peşine düşecek. Tanıtımın sonunda Serhat'ın hedef alınması ve duyulan silah sesi akılları karıştırırken, "Serhat vurulacak mı?" sorusu izleyiciyi merak içinde bırakacak.

GÜLLER VE GÜNAHLAR yeni bölüm izle

GÜLLER VE GÜNAHLAR tüm bölümler