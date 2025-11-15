Duygusal çatışmalar ve gerilim dolu anlarla Güller ve Günahlar dizisi, son bölümüyle yine gündem yaratıyor. Kader’in eski evine dönüşü, hem tehlikeleri hem de sürprizleri beraberinde getiriyor. Serhat, ailesinin karanlık sırlarını gün yüzüne çıkarırken, Zeynep de Kader'i kurtarma çabası içerisinde. Peki, bu karmaşanın sonunda neler olacak? Güller ve Günahlar yeni bölüm fragmanı haberimizde...

Güller ve Günahlar, son bölümüyle yine izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Serhat ve Zeynep arasında yaşananlar, etrafındakilerin dikkatinden kaçmazken karısının kendisini aldattığını öğreten Serhat, Berrak'ı evden göndermeyi başarabilecek mi? Kader'in babası bu bölümde ortaya çıkacak mı? Zeynep, Serhat'ın evine geri dönecek mi? Tüm cevaplar yeni bölüm fragmanında...

GÜLLER VE GÜNAHLAR yeni bölüm fragmanı | TIKLA - İZLE Güller ve Günahlar tüm bölümler için tıklayın

GÜLLER VE GÜNAHLAR GEÇEN BÖLÜMDE NE OLDU?

Kader, annesinin etkisi ile Tülay ve Erkan'ın yanına geri dönmüştür. Zeynep, Tecerlerin evinden ayrılarak Kader'i geri almaya uğraşırken Serhat da kızları ile konuşup Berrak'ı evden göndermenin yollarını arıyordur. O sırada Can'dan gelen bir telefon Serhat'ı yine bir seçim yapmaya zorlayacaktır.

Berrak'ın, Serhat'ı kaybetmemek ve Zeynep'i evden göndermek için Kader'i bakıcı ailesine geri vermesi büyük bir krize yol açacak. Berrak, amacına ulaşmak için gözünü karartıp yeni planları devreye sokacak. Zeynep'in, "Hayatınızdan çıkmamı iple çekiyorsunuz değil mi? Kader yoksa ben de yokum" sözleri Serhat'ı köşeye sıkıştıracak.

Evde yalnız kalan Kader'in ateşle oynarken kaza sonucu yangına sebep olması, bölümün en sarsıcı anlarından biri olacak. Zeynep'in Kader'i kurtarmaya gücü yetecek mi?

Boşanmayı kafasına koyan Serhat'ı kararından döndürmeye çalışan Berrak, yeni taktikler peşine düşecek. Tanıtımın sonunda Serhat'ın hedef alınması ve duyulan silah sesi akılları karıştırırken, "Serhat vurulacak mı?" sorusu izleyiciyi merak içinde bırakacak.

