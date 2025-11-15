Aynadaki Yabancı, 7. bölümüyle 15 Kasım Cumartesi günü ekrana geliyor. Bir kadının annelik güçleriyle yeniden doğuşunu ve aşkın iyileştirici yönünü keşfedeceği bir hikaye sunan dizide Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu başrolleri paylaşıyor. Su Korur'un etkileyici senaryosu ve Ece Erdek Koçoğlu'nun yönetmenliği ile herkesi kendine hayran bırakan dizinin yeni bölümün detaylarını haberimizde derledik.

Aynadaki Yabancı, 7. bölümüyle izleyicilerini bu hafta da ekran başına kilitliyor. 15 Kasım Cumartesi akşamı yayımlanacak yeni bölümde, her şeyin ortaya çıkmasının ardından Emirhan ve Defne karşı karşıya gelecek. Leyla ile Barış arasında seçim yapmak zorunda kalan Defne, kimi tercih edecek? Yeni bölümüyle sevenlerini heyecan fırtınasının içine atacak Aynadaki Yabancı'nın 7. bölüm özetini sizler için derledik.

AYNADAKİ YABANCI yeni bölüm izle AYNADAKİ YABANCI tüm bölümler | TIKLA-İZLE

AYNADAKİ YABANCI 7. BÖLÜM ÖZETİ

Her şeyin ortaya çıkmasının ardından Emirhan ve Defne karşı karşıyadır. Emirhan'dan hiç beklemediği şekilde tepki gelmesinin ardından Defne için her şey karışır. Leyla'ya kavuşabilmesi için Barış'tan tamamen vazgeçmesi gerekmektedir.

Emirhan ise psikolojik üstünlüğü ele geçirmiştir. Fakat intikamını hemen almak istemez. Azra'nın oyununa karşılık o da bir oyun oynayacaktır. Bu oyun Emirhan'ın istediği gibi sonuçlanacak mıdır?

Barış ise kapana kısılır. Defne'yi Emirhan'dan kurtarmak için her yolu deneyecek ama her defasında karşısına Emirhan çıkacaktır. Üstelik bu sefer Emirhan'ın, Barış'ın canını acıtacak gizemli bir hamlesi daha vardır.

AYNADAKİ YABANCI yeni bölüm izle AYNADAKİ YABANCI tüm bölümler | TIKLA-İZLE

Serhan ve Melda da Emirhan'dan nasibini alır. Serhan için yolun sonu gözükür. Melda ile Karaaslan soyadı arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.

Köşeye sıkışan Defne ve Barış, Emirhan'ın planını alt edebilecek midir? Azra, Defne olarak devam eden bu yolculuğunda Leyla'ya kavuşabilecek, Emirhan'dan kurtulabilecek midir?

Azra'nın bu tehlikeli yolculuğu, tüm karakterler için unutulmaz bir sonla bitecektir.