Gönül Dağı 194. son bölüm fragmanı

TRT 1'in izlenme rekorları kıran dizisi, Asuman'ın bebeğine koyduğu isim ve Karınca Baba'nın Taner'e bıraktığı gizemli icat ile yeni bir döneme giriyor. Her Cumartesi akşamı izleyicileri ekran başına kilitleyen Gönül Dağı, bu bölümde bozkırda filizlenen umutları ve heyecan dolu gelişmeleri gözler önüne seriyor. Gönül Dağı 194. bölüm fragmanı haberimizde...

Gönül Dağı 194. yeni bölüm fragmanı, diziyi takip edenler tarafından merakla bekleniyor. Bozkırın sıcak hikayesi, neşe, hüzün ve umut dolu anları izleyiciyle buluşturan Gönül Dağı, son bölümde yine izleyicileri hem güldürdü hem ağlattı. Başrollerini Berk Atan, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk'ün paylaştığı sevilen dizinin yeni bölüm fragmanını sizler için derledik.

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gönül Dağı'ndan yaratıcı gençlere umut dersi

Karınca Baba'nın Taner'e bıraktığı gizemli icat, bozkırda filizlenecek yeni bir umudun habercisi olur. Taner ve Selma, icadı yapan kişiyi bulmak için yola çıkar. Bu gizemin sahibi kimdir? Öte yandan Taner, yaratıcı gençlere destek olmak için bir "icat akademisi" kurmaya karar verir. TVR Yönetim Kurulu'nun onay vermesiyle çalışmalar başlar. Taner bu büyük hayaline kavuşabilecek mi, bozkırın yetenekli gençleri bu yeni okula adım atabilecek mi? Tüm cevaplar yeni bölümde izleyicilerle buluşacak.

Asuman'ın bebeğine ismi kim koyacak?

Ramazan Mete doğduğunda yaşanan isim tartışması, Asuman'ın minik kızını kucağına alışının ardından yeniden alevlenir. Hüseyin torunun adının Hüsniye olmasında ısrar ederken, Münir aynı kararlılıkla Münire ismini savunmaktadır. İki dede manilerle atışırken beklenmedik bir isim adayı daha ortaya çıkar.

Çetin, Esra'ya aşkını ilan edecek mi?

Esra'ya duyduğu hisleri bir türlü dile getiremeyen Çetin, nihayet cesaretini toplayarak çiçek ve çikolatasıyla öğretmenin kapısını çalmaya karar verir. Ancak hiç beklemediği bir durumla karşılaşır. Çetin'i şaşırtan bu sürpriz ne?

Sefer Başkan hangi icraatları yapacak?

Belediye başkanlığı görevini sürdürmeye çalışan Sefer, yoğun sorumluluklar arasında zorlanmaktadır. Süslü Badegül'ü Kadir'in kullanması için vermesi, belediyede Seyfettin'in evraklarını imzalaması ve vatandaşların taleplerine yetişmeye çalışması onu iyice bunaltır.

Selami ve Kadir'in evlilik sevdası nasıl sonuçlanacak?

Bir rüyanın etkisiyle evlenmeye karar veren Selami, Adile ablasından destek ister. Aynı süreçte Kadir de teyzesi Halime'ye işi olduğunu ve yuva kurmak istediğini söyler. Adile ve Halime onlara uygun bir aday bulur. Çiçekleri ve çikolatalarıyla yola çıkan Selami ve Kadir, aynı kapıda karşı karşıya gelir. İki arkadaş aynı kıza mı talip olmuştur?