Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi'nin ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Alman basını, yıldız golcüyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (aspor.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray'da kazanılan şampiyonluklarda büyük rol oynayan Mauro Icardi'nin sezon sonunda takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olmuştu.
Geçtiğimiz sezon yaşadığı ağır sakatlık sonrası eski performansından uzak olan Arjantinli golcünün ocak ayında takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.
Tecrübeli forvetin menajeri Letterio Pino, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada oyuncusunun sarı-kırmızılı takımdaki geleceğine ilişkin flaş ifadeler kullanmıştı.
Pino, "Şu ana kadar kulüpten kimse bizimle iletişime geçmedi. Galatasaray kaptanı, kulübün niyetini öğrenmek için sezon sonuna kadar bekleyemez. Aralık ayına kadar olası bir teklifi bekleyeceğiz, ardından başka seçimler yapma hakkımızı saklı tutacağız." ifadelerini kullanmıştı.
Bu açıklamalar sonrası takımdan ayrılacağı konuşulan Icardi'ye Milan, Estudiantes, Club America ve Penarol gibi takımların ilgilendiği iddia edilmişti.
Alman basını, sarı-kırmızılı kulüpteki geleceği merak konusu olan yıldız futbolcuyla ilgili yeni bir iddia ortaya attı.