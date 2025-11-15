Çılgın Sayısal Loto kazanan numaralar | 15 Kasım 2025 Çılgın Sayısal sorgula

Çılgın Sayısal Loto, bu hafta rekor bir büyük ikramiye ile geri dönüyor! 15 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek çekiliş, tam 339 milyon 972 bin TL'lik büyük ödülü ile şans oyunları tutkunlarını heyecanlandırıyor. Milyonlarca kişi, bu çekilişin sonucunda zengin olma hayalleri kuruyor. Peki 15 Kasım 2025 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? İşte kazanan şanslı numaralar...

Giriş Tarihi: 15.11.2025 14:48

Şans oyunu severlerin merakla beklediği Sayısal Loto çekilişinde gözler büyük ikramiyeye çevrildi. Bu haftanın devreden rakamı 336 milyon TL'yi geçti. Sonuçları öğrenmek isteyenler, biletlerini kontrol etmek ve ikramiye dağılımını görmek için hızlandırdı. Her hafta katılımın arttığı Sayısal Loto'da büyük ödülün kime gideceği merak konusu olurken haftanın talihlisi için nefesler tutuldu. İşte 15 Kasım Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ EKRANI 15 KASIM

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 15 Kasım Cumartesi günü saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak. Çılgın Sayısal'da bu haftanın talihlisi ve kazanan numaralar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları

ÇILGIN SAYISAL LOTO 12 KASIM SONUÇLARI

1 - 8 - 25 - 38 - 71 - 83 - 80 (Joker) - 47 (SüperStar)

ÇILLGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

1 ile 90 arasından 6 sayı seçilir. Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz.

Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz. Joker (süper star) özelliği vardır. Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir.

Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir. Sistem oyunu ile otomatik kombinasyonlar yapılabilir. 6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.).

6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.). İnternetten ya da bayiden oynanabilir.Milli Piyango'nun resmi sitesi, mobil uygulaması veya yetkili bayiler üzerinden kolon doldurup kupon oluşturabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto çekildi mi?

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.