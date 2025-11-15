Bosna Hersek-Romanya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu’nda gözler, grubun kaderini yakından ilgilendiren Bosna Hersek–Romanya karşılaşmasına çevriliyor. Turnuvada istikrarlı bir performans ortaya koyan Bosna Hersek, çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyet alarak 13 puanla ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırmış durumda. Romanya ise grupta işleri tersine çevirmek isteyen ekiplerden biri. 10 puanla üçüncü basamakta yer alan konuk takım, zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek hem iddiasını güçlendirmeyi hem de üst sıraları yeniden şekillendirmeyi amaçlıyor. Peki, Bosna Hersek-Romanya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?