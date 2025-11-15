Domenico Tedesco yönetiminde zirvedeki puan farkını 1'e indiren sarı-lacivertlilerde gözler ocak ayında başlayacak transfer sezonuna çevrildi. İtalyan teknik adam, listesinde bir numaraya yazdığı yıldız oyuncuyu yönetime iletti. Kanarya, bu transferi gerçekleştirmek için Juventus ile rekabet halinde olacak. İşte detaylar...

İtalyan basınından Leggo'nun haberine göre, Fenerbahçe'nin orta saha transferindeki bir numaralı ismi Leon Goretzka. Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcu için sarı-lacivertliler hamle yapmaya hazırlanıyor.