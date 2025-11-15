Fenerbahçe'nin yıldız orta saha transferinde rakibi Juventus!
Domenico Tedesco yönetiminde zirvedeki puan farkını 1'e indiren sarı-lacivertlilerde gözler ocak ayında başlayacak transfer sezonuna çevrildi. İtalyan teknik adam, listesinde bir numaraya yazdığı yıldız oyuncuyu yönetime iletti. Kanarya, bu transferi gerçekleştirmek için Juventus ile rekabet halinde olacak. İşte detaylar...
Milli ara öncesinde Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile puan farkını 1'e düşüren Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertlilerin, yıldız bir orta saha transferi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. İtalyan teknik adam, listenin tepesine yazdığı ismi yönetime iletti.
İtalyan basınından Leggo'nun haberine göre, Fenerbahçe'nin orta saha transferindeki bir numaralı ismi Leon Goretzka. Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcu için sarı-lacivertliler hamle yapmaya hazırlanıyor.
Ancak Fenerbahçe bu transferde yalnız değil. Kanarya, kulübün eski sportif direktörü Damien Comolli ile Goretzka için karşı karşıya gelecek.
Juventus'un CEO'su olarak görev yapan Comolli, ocak ayında Bayern'e 10 milyon euro civarında bir teklif yaparak Alman oyuncunun transferini bitirmek istiyor.
Bu sezon Bayern Münih formasıyla 15 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu, 786 dakika süre aldı. Leon Goretzka'nın güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.