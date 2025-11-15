Kazakistan-Belçika maçı izle! Ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu’nda gözler, gruptaki dengeleri yakından etkileyecek Kazakistan–Belçika karşılaşmasına çevriliyor. Rudi Garcia yönetiminde oldukça formda bir grafik çizen Belçika, eleme sürecinde henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Kadro kalitesi ve istikrarlı oyunu sayesinde grubun en güçlü favorilerinden biri haline gelen Belçika, zorlu Astana deplasmanından da 3 puanla dönerek liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor. Ev sahibi Kazakistan ise turnuvada sürpriz arayan ekiplerden biri olarak dikkat çekiyor. Peki, Kazakistan-Belçika maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?