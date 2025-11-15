ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Aynadaki Yabancı, 8. bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Son bölümde Emirhan ve Defne'nin yüzleşmesi, Barış ile Leyla arasında yaşanan karmaşa izleyicileri şaşkına çevirmişti. Peki, bu hafta neler yaşanacak? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aynadaki Yabancı'nın 8. bölümünde merak edilen tüm detaylar ve fragman haberimizde...

atv'nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı, ilk yayın tarihinden itibaren izleyicileri ekran başına kilitledi. Sürükleyici konusunun yanı sıra başarılı oyuncu kadrosuyla da tüm dikkatleri üzerine çeken ve reyting listelerinde ilk sıralara oturan dizinin başrollerini Onur Tuna (Emirhan), Simay Barlas (Defne) ve Caner Topçu (Barış) paylaşıyor. Peki Aynadaki Yabancı 8. bölüm yayımlandı mı? İşte detaylar...

AYNADAKİ YABANCI GEÇEN BÖLÜMDE NE OLDU?

Her şeyin ortaya çıkmasının ardından Emirhan ve Defne karşı karşıyadır. Emirhan'dan hiç beklemediği şekilde tepki gelmesinin ardından Defne için her şey karışır. Leyla'ya kavuşabilmesi için Barış'tan tamamen vazgeçmesi gerekmektedir.

Emirhan ise psikolojik üstünlüğü ele geçirmiştir. Fakat intikamını hemen almak istemez. Azra'nın oyununa karşılık o da bir oyun oynayacaktır. Bu oyun Emirhan'ın istediği gibi sonuçlanacak mıdır?

Barış ise kapana kısılır. Defne'yi Emirhan'dan kurtarmak için her yolu deneyecek ama her defasında karşısına Emirhan çıkacaktır. Üstelik bu sefer Emirhan'ın, Barış'ın canını acıtacak gizemli bir hamlesi daha vardır.

Serhan ve Melda da Emirhan'dan nasibini alır. Serhan için yolun sonu gözükür. Melda ile Karaaslan soyadı arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.

Köşeye sıkışan Defne ve Barış, Emirhan'ın planını alt edebilecek midir? Azra, Defne olarak devam eden bu yolculuğunda Leyla'ya kavuşabilecek, Emirhan'dan kurtulabilecek midir?

Azra'nın bu tehlikeli yolculuğu, tüm karakterler için unutulmaz bir sonla bitecektir.