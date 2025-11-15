Haberler Fenerbahçe Haberleri Jhon Duran milli takıma neden çağrılmadı? Hocası açıkladı!

Jhon Duran milli takıma neden çağrılmadı? Hocası açıkladı! Kolombiya Milli Takımı Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, Fenerbahçe'de forma giyen Jhon Duran'ın milli takıma neden çağrılmadığı hakkında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... Fenerbahçe Haberleri









ABONE OL

Kolombiya Milli Takımı Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, Fenerbahçe'de forma giyen Jhon Duran'ın milli takıma neden çağrılmadığı ile ilgili basın mensuplarının sorusunu cevapladı.

Yeni Zelanda ile oynanacak dostluk karşılaşması öncesi açıklamalarda bulunan Lorenzo, "Çağrılan veya ön listede olan tüm oyuncular gibi, hafta hafta, maç maç takip ediliyorlar. Duran çok az oynadı. Beşiktaş'a karşı oyuna girdi ve bir gol attı ama 15-20 dakika oynadı. ifadelerini kullandı.