Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı ve Sergen Yalçın basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Adalı ve Yalçın özellikle siyah-beyazlı takımdaki Rafa Silva'nın geleceği hakkında konuşuyor. İşte Serdal Adalı ve Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

"RAFA 'EMEKLİ OLMAK İSTİYORUM' DEDİ"

Serdal Adalı: Rafa Silva geçen sezon maç başına 87 dakika süre aldı. Başakşehir maçında 73. dakikada oyundan çıktı. Maçtan birkaç gün sonra menajeri görüşme talep etti ve görüştük. Bir süre sonra da Rafa Silva ile görüştük. Akşam yemeği yedik. Oyundan alınması ile ilgili çözülebilecek bir problem olduğunu düşündük ve epey uğraştık. Rafa ile yaptığım görüşmede 'Kimse ile sorunum yok, futbolu bırakıp emekli olmak istiyorum' dedi.

"ONA BORCUMUZ YOK"

Bir süre sonra '3 başkan, 4 teknik direktör gördüm. Artık başka yere gitmek istiyorum' dedi. Kimsenin suçlu aramasına gerek yok. Biz oyuncuyu kazanmak için uğraştık. Kendisine maddi borcumuz da yok.

"ONA ÖZEL DAVRANDIK"

Rafa Silva'ya hep özel davrandık. Esneklikler sağladık ve her derdiyle ilgilendik. Onu sarıp sarmaladık. Beşiktaşlı biri ve başkan olarak, en iyi oyuncumun ayrılmasını ister miyim? Bu tavırdan sonra devre arasına kadar profesyonel olarak görev yapmasını istedim. Kendisiyle de uzun uzun konuştuk. Ona olan sevgiyi anlattık. Taraftar için devre arasına kadar en iyisini yapmasını söyledim.

"KOMİK BİR TEKLİF GELDİ"

Rafa devre arasına kadar talebimiz için olumlu adım atmadı. Ocak ayı için çıkış maddesi bellidir! Menajeri '3 Milyon Euro getirelim, bırakın' gibi komik bir teklif geldi! Burası Beşiktaş, ayrılmak isteyen varsa, şartları Beşiktaş belirler!

"SÖZLEŞMESİ BİTENE KADAR OTURUR"

Rafa Silva ya bir an önce kendisine duyulan sevginin ve güvenin karşılığını verir ya da istediğimiz bonservisi getirir ve gider! İkisine de yanaşmıyorsa, sözleşmesi bitene kadar hiçbir yere gidemez! Beşiktaş'ın maaş tasarrufuna da ihtiyacı yoktur! Gerekirse parasını veririz, oturturuz! Gerekirse konu FIFA'ya gider, Beşiktaş'ın hakları sonuna kadar korunur. Devre arasında hocamızın istediği transferleri yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın!

SERGEN YALÇIN: RAFA SILVA'YI ÇOK İDARE ETTİM

Milli arada Serkan Reçber ile planlarımız için toplantı yapacaktık. Yaşanan süreç bizi bu duruma getirdi. Rafa Silva ile ilgili çok konuşmak istemiyorum. Özel şeylerimizi burada anlatmak ne kadar doğru bilemiyorum. Bizi bu noktaya getirdiniz, teşekkürler. Ağzımdan çıkmayan şeyler yazıldı, sosyal medya ise felaket. Bu bizi üzüyor. Olay bugünün olayı değil. Kimseyi idare etmediğim kadar oyuncuyu idare ettim. gerçekleri anlatma durumunda kaldım, anlatacağım.

"ARROYO DA RAFA İLE BENZER ŞEYLERİ SÖYLEDİ"

Rafa Silva ilk gün bana 'Çok mutsuzum, burada durmak istemiyorum. Futbolu bırakmak istiyorum' dedi. Kenny Aroyo da benzer şeyleri söyledi, onun önünü açtık. Rafa değerli oyuncu olduğu için 'Seni rahat ettiririz, idare ederiz. Karışmayız, seni serbest bırakırız' dedim. Kısa sürede sorunu çözdüm. Bir süre geçtikten sonra konu tekrar gündeme gelmeye başladı.

"İDMANLARA ÇIKMAYACAĞINI SÖYLEDİ"

Saha sonuçları beni desteklemeyince, güçsüzleşiyoruz ve üzerimize daha fazla gelmeye başlıyor. Bunların benim için önemi yok. Bir ay sonra Rafa'yı tekrar çağırdım, değerini anlattım. Ona ihtiyaç olduğunu anlattım. Toparlamaya çalıştık ama Kasımpaşa maçı haftası olay halledilemeyecek bölümlere gitti. Direkt olarak idmanlara çıkmayacağını ve maçlarda oynamayacağını söyledi.

"OLAY BENDEN ÇIKTI VE İDARİ BİR KONU HALİNE GELDİ"

Bu olaylar olduktan sonra ekibime 'Rafa'ya karışmayın' dedim. Oynamak istemediğini söyledikten sonra olay benden çıktı ve idari bir konu haline geldi. Bunu başkana söyledim. Rafa vitesi 5'e attı, çözebilecek durumum kalmadı.

"ONA KAPIMIZ AÇIK"

Rafa Silva'ya kapımız açık gelsin ve oynasın. Bizimle sorunu olduğunu düşünmüyorum ama iletişimi kapattı! Menajeri ile haber yolluyor. Konu benim dışımda, zaten idare etmem gereken kadar ettim. Hiç karışmadım. Oyundan niye çıkardın diyorsanız, kusura bakmayın 70'te oyundan çıkardık. Bugün Messi ve Ronaldo da oyundan çıkıyor. Kimse Beşiktaş'tan büyük değil. Biz de bugün varız, yarın yokuz.

"MENAJERİ KULÜBÜ TEHDİT ETTİ"

Her pazartesi 'Rafa idmana çıkacak mı, oynayacak mı?' durumuna geldik. Menajeri arıyor, kulübü tehdit ediyor. Kontratı feshedeceksek oynayacakmış... Burası Beşiktaş... Rafa Silva'nın da, Sergen Yalçın'ın da yeri dolar... Hayatımda hiç kimseye tanımadığım toleransı Rafa Silva'ya tanıdım. Bunu diğer oyuncular bile sorabilirsiniz.

"BEN ETO'O İLE ÇALIŞTIM"

Krizi biz çok iyi yönettik. kendi içimizde çözmeye çalıştık. Siz daha yeni öğrendiniz. Oyuncu her hafta vitesi arttırdı. Yıldız oyuncu ile çalışamıyormuşum... Samuel Eto'o ile çalıştım. Türkiye'ye gelen en önemli yıldızlardan. Dünyada üç dört yıldan biri... Rafa ile de benim sorunum olmadı. Rafa asla bana saygısızlık, terbiyesizlik yapmadı. Kendine düşen görevleri yaptı. Zaten bu sorunlar olsa, konuyu kendim çözerdim. Problem olmadığı için konu beni üzüyor. Sorun olsa baltayı kendim vururum ve ipi keserim. Rafa ile konuşun ve problemi sorun. Profesyonel kontratlara uyacak davranış sağlamıyor. Mobing uyguluyormuşum... Mobing ne ya? Bunları çıkartan arkadaşlar psikoloğa gitsinler. Çok faydası oluyor.

Soru: "Yorumculuk dönemindeki sözleriniz Rafa'yı etkilemiş midir?"

Sergen Yalçın: "O zaman çocukluğa falan inmemiz lazım! Bunlar zor konular (gülerek). Oyuncularla beraber yaşıyoruz ve baba ile oğul gibiyiz. Kimi zaman severiz, kimi zaman döveriz. Sorunları içimizde hallederiz. Ama çok büyük bir sorun gelirse çözemeyiz ve başkana söyleriz. Belki benim de hatam vardır... Belki oyundan çıkardım ve bana kızdı. Rafa Silva'yı çıkartalım ve kendisi konuşsun, kendisi sorularınızı cevaplasın.

"BELKİ BAŞKA BİR YERLE ANLAŞTI NEREDEN BİLEYİM?"

Benim açımdan sorun yok çünkü bir sorun yaşamadık. Bir şey de yapmadık, serbest bıraktık. Yine söylüyorum gelsin... Forması orada ve oynasın. Bütün takım Rafa'ya göre kurulmuş, ona uygun oyuncular alınmış. Ben başka bir oyun oynamak istiyorum ama ona göre plan yapılmış. Bu da normal. Belki başka bir yerle anlaştı ve gitmek istiyor, nereden bilebilirim...

"BİR ŞEY PLANLANDIĞI KESİN"

Bir şey planladığı kesin ama bu planda biz yokuz! Ben hiç olmayayım! Başkan da yok! Bizlik bir şey yok! Oyuncu 'Burada antrenman yapmak istemiyorum, oynamak istemiyorum' diyor. Neyi anlamıyorsunuz? Oyuncuya sorun. Oyuncu söylesin. Biz burada çıkıp kendimizi savunuyormuşuz gibi. Benim savunacak hiçbir şeyim yok. Ben bir iş yapacaksam yaparım, sonucu neyse de katlanırım. Gelsin konuşsun, bizim için sorun yok."

"BIRAKIN İŞİMİZİ YAPALIM!"

Büyük takımda kazanamıyorsanız, çok uzun süre kalamazsınız. Yapacak şeyleri biliyoruz, geleceği kurtarmaya geldim. Günü kurtaramam ama gelecekte bu işi yapabileceğimi düşünüyorum. Bir iki transfer dönemi, belki üç transfer dönemi gerek. Yarın toparlayamam ama bize bu zamanı taraftarımız vermezse, kim bu zamanı alacak? Başkanımız her gün tesise gelmeye başladı, öyle problemler var ki... Bir yandan maça hazırlanıyoruz, bir yandan da bu sorunlarla uğraşıyoruz. Bu sorunlarla uğraşalım ama işimizi sağlıklı yapamıyoruz! Bırakın da işimizi yapalım!

"KONUŞMAYA TENEZZÜL ETMİYOR"

Ben Rafa'yla konuşamıyorum. Adam benimle konuşmuyor. Konuşmaya tenezzül etmiyor. Başkanla görüşüyor. Başkanı seviyor.

"KRİZ YÖNETİLEMEDİ DİYE BİR ŞEY YOK"

Serdal Adalı: Kriz yönetilemedi gibi bir şeye katılmıyorum. Yönetemesek, çok daha farklı sonuçlara giderdi. En azından karşımızda oturup konuşabileceğimiz bir futbolcumuz var. Bir şeyin koptuğu yok. Ama sıkıntı da bunlar. Sıkıntının özü Rafa'dan kaynaklanıyor. Türkiye'ye en fazla Portekizli getiren yöneticiyim, hepsiyle sürekli görüşüyorum. Rafa değişik bir karakter. Biz yapamadıysak, gerisini siz tahmin edin. Suçlu aramaya gerek yok.

"BAŞKA TAKIMA GİDEMEZ!"

Rafa Silva'ya kaptanlık vermek istedik ama 'Aman aman istemiyorum' dedi. Ya zaten çok konuşan biri değil, zaten en uzun herhalde benle konuşmuştur bugüne kadar.. Kaptanlık konusuna da 'Hayır' dedi. Rafa Silva, Türkiye'de bir takıma gidemez!

"BUNDAN SONRASI ONUN KARARI"

Rafa Silva 'Futbol oynamak istemiyorum. Sabah kalkmak istemiyorum, maç stresi yaşamak istemiyorum' dedi. Sonrasında da iş transfere döndü! Rafa Silva'nın bir yere gitmesini istemiyorum. Sonra kendisine 'Değerini sen belirle o zaman' dedim ve buna güldü. Biz antrenmanlara çıkmasını ve oynamasını bekliyoruz. Bonservis konusunu söylemek istemiyorum. Bundan sonrası Rafa'nın kararı. Rafa Silva konuşabilir, açıklama yapabilir. Biz de konunun bir anca kapanmasını istiyoruz.

"SON KARARINI BİZE BU AKŞAM BİLDİRECEK"

Rafa Silva bu akşama kadar süre istedi, kararını bildirecek. İnşallah bizim dediğimizi anlar ve doğru yolu bulur! 3 Milyon euro, 6 Milyon euro için oyuncu yollamam!

"YENİ TRANSFER ÇALIŞMALARINA BAŞLAYALIM"

Scout sistemimiz bozulmadı, hoca biraz daha genişletti ve daha iyi oldu. Eduard Graf'ın üç senelik kontratı var. 3-4 aydır babası, annesi ve nişanlısı ile ilgili sıkıntısı var. Oturup da konuşamadık, bir süre Almanya'da kalmak istedi. Olabilir... Orada olur, burada olur... Yeni scout ekibi içinde eski sistemden de isimler var. Şimdi Ümraniye'den çalışıyorlar. Sonucu bekliyorum, bir an önce yeni transfer çalışmalarına başlayalım.

"BEN BECEREMEDİYSEM KİMSE BECEREMEZ"

Soru: Gedson Fernandes... Rafa Silva... Menajer oyunu mu bunlar?

Serdal Adalı: "Başkan olduğumda transfer durumu vardı, maaşına eklemeler yaptık, kalmasını sağladık. Menajerine de 'Gelen teklife salmam' dedim. Avusturya kampında Spartak Moskova bir teklif daha yaptı. Rafa'yı ayrı yere koyuyorum ama Gedson, menajerini dinledi. Gitmek için elinden ne gelirse yaptı. Avusturya'da bir gün idmana çıkmadı, bir gün sonra maça çıkmadı. Futbolcu da zarar görsün istemiyorum. Taraftarın önüne atmadık.

Menajer oyunlarından dolayı bazı oyuncuları tutmanın imkanı kalmıyor. Moskova'da aldığı maaş yakın para teklif ettik ama kabul etmedi. Değişiklik yapmak istediğini söyledi. Rafa Silva'nın menajeri, Rafa isterse konuşuyor. Başka türlü konuşmuyor. Başka bir menajer varsa bilemem. Arkadan dolanmayı çok seven sistem! 'Portekizli'den anlıyorsun ama iki yıldızın gitti' demek istiyorsun, anlıyorum ama gitmek isteyeni parayı verseniz bile tutamıyorsunuz. Bu iki futbolcunun kalmasını ben beceremediysem, kimse beceremez.