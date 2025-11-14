Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski şoku!
Fenerbahçeli Sebastian Szymanski, Polonya ile Hollanda arasında oynanan Dünya Kupası eleme maçının 13. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 14.11.2025 - 23:24 Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 - 23:35
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Polonya ile Hollanda karşı karşıya geldi.
Çekişmeli maça ilk 11'de başlayan Fenerbahçeli Sebastian Szymanski şok bir sakatlık yaşadı.
Yıldız futbolcu kasık bölgesinden yaşadığı sakatlık sebebiyle karşılaşmanın 13. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kaldı.