Lihtenştayn-Galler maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu’nda gözler, Lihtenştayn ile Galler arasında oynanacak kritik karşılaşmaya çevriliyor. Turnuvada geride kalan haftalarda istediği performansı sahaya koyamayan ve henüz puanla tanışamayan Lihtenştayn, bu kez kendi seyircisi önünde sürpriz bir başarıya imza atmanın hesaplarını yapıyor. Galler ise bu mücadeleye çok daha farklı bir motivasyonla çıkıyor. Dünya Kupası yarışında iddiasını sürdürmek isteyen kırmızı-beyazlılar, topladıkları 10 puanla grubun üçüncü sırasında bulunuyor. Peki, Lihtenştayn-Galler maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?