Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! Tedesco kararını verdi
Fenerbahçe'de devre arası öncesi transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de konuşuluyor. Sarı lacivertlilerde kadro istikrarına önem veren Domenico Tedesco, takımdan ayrılmasını istediği isimleri de belirledi. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
Yayın Tarihi: 15.11.2025 - 13:59Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 - 14:00
Domenico Tedesco sonrası büyük bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'la puan farkını 1'e indirdi. Ara transfer döneminde eksik mevkileri güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, ligin geri kalanında yaşanacak şampiyonluk yarışında daha güçlü olmak için tüm kartlarını oynayacak.
Fenerbahçe'nin bu doğrultuda 8 isimle yolları ayırarak ciddi bir maaş bütçesi yaratması bekleniyor.
Milliyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe'de hedef ilk olarak performansları nedeniyle sık sık eleştiri konusu olan En-Nesyri ve Szymanski'yi iyi bir fiyata satmak.
Bundesliga'dan Sebastian Szymanski'ye teklifler olduğu bilinirken, Suudi Arabistan ekipleri de Youssef En-Nesyri'nin peşinde.
Fenerbahçe yüksek bonservis getirisi olması durumunda 2 futbolcuyla vedalaşacak. 2 futbolcu da Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı tüm maçlarda süre aldı.
Bu futbolcuların dışında Fenerbahçe'nin 6 isimle daha yollarını ayırması bekleniyor.
Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun'un da listenin başındaki futbolculardan oldukları belirtildi.