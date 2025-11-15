Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! Tedesco kararını verdi

Fenerbahçe'de devre arası öncesi transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de konuşuluyor. Sarı lacivertlilerde kadro istikrarına önem veren Domenico Tedesco, takımdan ayrılmasını istediği isimleri de belirledi.









Domenico Tedesco sonrası büyük bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'la puan farkını 1'e indirdi. Ara transfer döneminde eksik mevkileri güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, ligin geri kalanında yaşanacak şampiyonluk yarışında daha güçlü olmak için tüm kartlarını oynayacak.





Fenerbahçe'nin bu doğrultuda 8 isimle yolları ayırarak ciddi bir maaş bütçesi yaratması bekleniyor.