Ederson'dan Fenerbahçe açıklaması: Futbol soluyorum!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin yıldız eldiveni Ederson, Brezilya Milli Takım kampında açıklamalarda bulundu. Ederson, Türkiye'nin kariyeri için bir nefes niteliğinde olduğunu belirtti. İşte o sözler...
Yayın Tarihi: 15.11.2025 - 10:44Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 - 10:45
Fenerbahçe'nin yıldız eldiveni Ederson, Brezilya Milli Takımı kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Manchester City'deki dönemi, Türkiye'ye gelişi ve Fenerbahçe hakkında konuşan Ederson, futbolu yeniden soluduğunu ifade etti.
Manchester City'deki döneminin resmi ayrılıktan çok önce kapandığını belirten Ederson, "Her döngü bir gün sona erer. Oyuncular gelir gider ama kulüp her zaman kalır. Yeni meydan okumalar, yeni enerjiler ve içimi yeniden uyandıracak bir şeye ihtiyacım vardı." dedi.
2023/24 sezonunda City'den ayrılmak istediğini fakat transferin gerçekleşmediğini itiraf eden oyuncu, "Bence bu durum oyunum üzerinde etkili oldu. Beş sakatlık yaşadım ve en iyi seviyemde değildim." ifadelerini kullandı.
İstanbul'da yeniden mutlu hissettiğini söyleyen yıldız eldiven, "Bu değişime ihtiyacım vardı. Hayatta ve kariyerde bazen yeni meydan okumalar çok iyidir. Pozitif enerji ve içindeki yeni bir kıvılcım getirir." sözlerini sarf etti.
Türkiye'de atmosferin inanılmaz olduğunun altını çizen Ederson, "Yeniden futbol soluyorum. Buradaki atmosfer bir çılgınlık." diyerek sözlerini noktaladı.