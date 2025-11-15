Haberler Fenerbahçe Haberleri Ederson'dan Fenerbahçe açıklaması: Futbol soluyorum!

Ederson'dan Fenerbahçe açıklaması: Futbol soluyorum! Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin yıldız eldiveni Ederson, Brezilya Milli Takım kampında açıklamalarda bulundu. Ederson, Türkiye'nin kariyeri için bir nefes niteliğinde olduğunu belirtti. İşte o sözler... Fenerbahçe Haberleri









ABONE OL

Fenerbahçe'nin yıldız eldiveni Ederson, Brezilya Milli Takımı kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Manchester City'deki dönemi, Türkiye'ye gelişi ve Fenerbahçe hakkında konuşan Ederson, futbolu yeniden soluduğunu ifade etti.

Manchester City'deki döneminin resmi ayrılıktan çok önce kapandığını belirten Ederson, "Her döngü bir gün sona erer. Oyuncular gelir gider ama kulüp her zaman kalır. Yeni meydan okumalar, yeni enerjiler ve içimi yeniden uyandıracak bir şeye ihtiyacım vardı." dedi.