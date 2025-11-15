Danimarka-Belarus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu’nun 5. haftasında sahne, Danimarka ile Belarus arasında oynanacak kritik karşılaşmaya kuruluyor. Namağlup ilerleyen Danimarka, Brian Riemer yönetiminde topladığı 10 puanla grubun zirvesinde bulunuyor ve bu mücadeleden de galibiyetle ayrılarak liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor. Öte yandan Belarus, turnuvaya istediği gibi başlayamadı ve 0 puanla grubun son sırasında yer alıyor. Peki, Danimarka-Belarus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?