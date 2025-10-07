TRT 1’in ilgiyle takip edilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, yeni sezon bölümleriyle izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar ve Seçkin Özdemir’in yer aldığı yapım, Fatih Sultan Mehmed’in hayatını ve dönemin tarihi olaylarını etkileyici bir şekilde ekranlara taşıyor. Dizi tutkunları, özellikle 54. bölümü heyecanla beklerken, Mehmed: Fetihler Sultanı 54. bölüm fragmanı da büyük merak konusu oldu. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı 54. bölüm fragmanı ve yeni bölüm detayları…

TRT1'in dikkat çeken yapımlarından Mehmed: Fetihler Sultanı, son bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Yeni bölüm fragmanı, izleyicilere Sultan Mehmed'in stratejik zekâsı ve dönemin tarihi atmosferini ilk sahnelerle yansıtıyor. Özellikle tarih meraklılarının büyük ilgisini çeken dizi, Fatih Sultan Mehmed'in hayatını ve Osmanlı'nın o dönemdeki önemli gelişmelerini ekranlara taşıyor. Dizinin 54. bölüm fragmanını merak edenler için tüm detayları bir araya getirdik. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı 54. bölüm fragmanı izleme linki ve öne çıkan notlar…

MEHMED: FETİHLER SULTANI GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Sultan Mehmed, hem şahsi hem de siyasi meydan okumalarla dolu zorlu bir döneme adım atar. Ağır yaralı yatan Şehzade Beyazıd'ın akıbeti sarayda derin bir sarsıntı yaratırken, Mehmed bir yandan divandaki çekişmelerle, diğer yandan Karaman, Pontus ve Vatikan karşısında şekillenen ittifaklarla mücadele etmek zorunda kalır.

Divan'da Mahmud Paşa ile İshak Paşa arasındaki ihtilaf Osmanlı iç siyasetinde gerilimi iyice arttırırken, Şahabettin'in Zağanos Paşa hakkındaki tavrı da dengeleri sarsacak yeni tartışmaları doğurur. Bu sırada Mehmed oğulları üzerinden kritik hamleler yapar. Beyazıd ölüm döşeğinde umutla beklenirken, Mustafa büyük bir törenle yeniçeri ocağına katılır ve sefere çıkma onuruna erişir.

Pontus'ta Vlad Tepeş'in hain planları sürerken, Karatuğlar zindanda acımasız işkencelerle sınanır. Basat'ın ihaneti sezmesiyle gerilim giderek tırmanır. Öte yandan Mehmed, sürgündeki Zağanos Paşa'yı geri çağırarak hem devletin kaderini hem de oğlunun geleceğini etkileyecek yeni bir kapı aralar.

Karaman seferi için Osmanlı ordusu yola koyulurken, Beyşehir önlerinde yaşanacak büyük çarpışma ve sarayda yükselen yeni güç dengeleri, imparatorluğun geleceğini belirleyecektir.

MEHMED: FETİHLER SULTANI DİZİSİ OYUNCULARI

Serkan Çayoğlu

Esila Umut

Sena Çakır

Gürkan Uygun

Ertan Saban

Sinan Albayrak

Fikret Kuşkan

Luka Peros

Saadet Işıl

Seçkin Özdemir

Kenan Çoban

Tuba Ünsal

Serdar Gökhan

Barığ Bağcı

Bülent Alkış

Osman Soykut

Gürgen Öz

Perihan Savaş

Korel Cezayirli