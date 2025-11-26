Galatasaray'dan acil transfer planı! İşte Cimbom'un yeni yıldızı
Galatasaray Yönetimi, bir süredir yaşanan sakatlık krizi ve Union Saint-Gilloise maçında alınan yenilgi sonrası adeta alarma geçti. Sarı kırmızılıların ocak ayında birçok önemli ismi kadrosuna katmayı planladığı ve takımdaki rotasyonu genişletmeyi hedeflediği öğrenildi. Bu doğrultuda Cimbom'un ara transferdeki sürpriz hamlesi ortaya çıktı. İşte o yıldız ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 26.11.2025 - 09:26Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 - 09:30
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında konuk ettiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenildi.
RAMS Park'ta ev sahibi takım taraftarının tamamen doldurduğu tribünler önünde oynanan müsabaka dengeli başladı. İlk 20 dakikada iki takım da net bir şekilde oyun üstünlüğü kuramadı. Sarı kırmızılı ekip, 20. dakikadan sonra daha organize ve etkili ataklar geliştirdi. Konuk takım ise beklerin arkasına kaçırmak istediği hızlı ve atletik futbolcularıyla pozisyon geliştirmeye çalıştı.
İlk yarıda birer şutu direkten dönen takımlar skoru değiştiremedi ve devre arasına 0-0 beraberlikle girildi.
İkinci yarıya Union Saint-Gilloise daha etkili başladı. Mücadelenin 57. dakikasında Promise David'in attığı golle 1-0 geri düşen sarı kırmızılı ekip, geri dönme çabasına rağmen istediği pozisyonları üretemedi. Bu dakikadan sonra iki takım da golü bulamayınca Galatasaray sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
GÖZLER TRANSFERE ÇEVRİLDİ!
Galatasaray'da, Union Saint-Gilloise maçında alınan skorun ardından kadrodaki eksikler bir kez daha göze çarptı.
Cimbom özellikle sakat ve cezalı oyuncuların sayısının artmasıyla birlikte transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Bu doğrultuda Galatasaray'ın, Romanya Ligi takımlarından Universitatea Craiova'da forma giyen Stefan Baiaram'ı listesine eklediği iddia edildi.
Aslan'ın kanat bölgesi için 22 yaşındaki Rumen yıldızı gözüne kestirdiği aktarıldı.
Bu sezon şu ana kadar 24 maça çıkan Baiaram, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 2 asistle oynadı.
Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan sağ kanadın, kulübüyle olan sözleşmesi 2028'de sona erecek.