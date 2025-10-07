Bahar dizisi yeni bölümüyle 7 Ekim Salı günü ekrana geliyor. Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya ve Hatice Aslan'ın paylaştığı Bahar, nefes kesici son bölümünün ardından 53. bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. Peki, Bahar yeni bölüm nasıl izlenir? Bahar 53. bölüm yayınlandı mı? İşte Bahar yeni bölüm hakkında merak edilen detaylar...

Show TV ekranlarının sevilen yapımı Bahar, yeni sezonda da her salı akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Duygusal hikayesiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizide başarılı oyuncu Demet Evgar başrolde yer alırken, Bahar, güçlü oyunculuk performansları ve gerçek hayatla bağ kuran senaryosuyla dikkat çekiyor. Yeni bölümü sabırsızlıkla bekleyen izleyiciler ise "Bahar 53. bölüm izle" ve "Bahar son bölüm full izle" aramalarıyla dizinin en güncel bölümüne ulaşmak istiyor. İzleyicilere hem duygusal hem de keyifli anlar yaşatan Bahar 53. bölümüyle ilgili tüm detaylar haberimizde…

BAHAR YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Seren'in gözlerini beklenmedik şekilde açması Aziz Uras ve Seren ilişkisini yeniden biçimlendirirken Bahar'ın oğluyla ilgili şüphelerini derinleştirir. Seren'in geçmiş ve şimdi arasında sıkışması onu zorlarken; Harun ve Evren de baktıkları vakalar nedeniyle geçmişleriyle yüzleşmek zorunda kalır.

Bu durum Bahar ve Evren'i yakınlaştırırken Harun'un herkesten sakladığı büyük sırrı ortaya çıkar. Oğlunun sakladığı sırra iyice yaklaşan Bahar ise büyük bir kararın eşiğine gelir. Bahar, oğlunu mu, Seren'i mi seçecektir?

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI

Demet Evgar

Buğra Gülsoy

Mert Turak

Hatice Aslan

Ecem Özkaya