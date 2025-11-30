Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, 2-0 Beşiktaş galibiyetiyle sonuçlanan Fatih Karagümrük maçının ardından konuştu.

Kılıç, "Bu zor koşullarda bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür ediyoruz.Net bir skordu. Takımımıza, oyuncularımıza, hocamıza teşekkür ediyoruz. Yayıncı kuruluş yine pozisyonların tekrarını vermedi. Hafta içinde onunla ilgili açıklama yapacağız.

3 maçımızı da alarak ligi en iyi yerde bitireceğiz. Hocamızla her gün toplantı yapıyoruz. Ocak ayında takviyelerimizi yapacağız. Rafa Silva çalışıyor. Biraz antrenman eksiği var. Kazanacağız diye düşünüyoruz. Sergen hocamız eksik bölgelere transfer istedi. Duruma göre 4-5 transfer yapacağız." ifadelerini kullandı.