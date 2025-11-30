Eintracht Frankfurt-Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında sahne, Eintracht Frankfurt ile Wolfsburg arasında oynanacak kritik karşılaşmaya ayrılıyor. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta’ya karşı alınan 3-0’lık ağır yenilginin yaralarını sarmaya çalışan Frankfurt, Dino Toppmöller yönetiminde ligde yeniden ivme yakalamayı hedefliyor. Diğer tarafta ise işler yolunda gitmiyor. Paul Simonis’in yönettiği Wolfsburg, Bundesliga’da oynadığı son 4 maçtan eli boş ayrılarak adım adım tehlikeli bölgeye yaklaştı. Peki, Eintracht Frankfurt-Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Eintracht Franfurkt-Wolfsburg maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında gözler, Eintracht Frankfurt ile Wolfsburg arasında oynanacak önemli mücadeleye çevriliyor. Dino Toppmöller yönetimindeki Frankfurt, hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta karşısında alınan 3-0'lık ağır yenilginin izlerini silmek ve ligde yeniden toparlanmak istiyor. Konuk ekip Wolfsburg cephesinde ise alarm zilleri çalıyor. Paul Simonis yönetimindeki yeşil-beyazlılar, Bundesliga'da çıktığı son 4 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılarak tehlikeli bölgeye doğru geriledi. Peki, Eintracht Frankfurt-Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EINTRACHT FRANKFURT-WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında oynanacak Eintracht Frankfurt-Wolfsburg maçı 30 Kasım Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.

EINTRACHT FRANKFURT-WOLFSBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Frankfurt Arena'da oynanacak Eintracht Frankfurt-Wolfsburg maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.