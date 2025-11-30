Fransa Ligue 1’in 14. haftası, ligdeki dengeleri etkileyebilecek kritik bir mücadeleye sahne oluyor. Haftanın merakla beklenen karşılaşmasında Lyon, evinde Nantes’ı ağırlayacak. Paulo Fonseca yönetiminde sezona beklentilerin altında bir giriş yapan Lyon, üst üste yaşanan puan kayıplarıyla 8. sıraya kadar geriledi.Konuk ekip Nantes ise ligde adeta ince bir çizgi üzerinde yürüyor. Peki, Lyon-Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında haftanın öne çıkan karşılaşmalarından biri, Lyon ile Nantes arasında oynanacak. Paulo Fonseca yönetimindeki Lyon, sezona istediği başlangıcı yapamamanın sıkıntısını yaşıyor. Üst üste kaybedilen puanların ardından 8. sıraya kadar gerileyen Fransız devi, bu kez taraftarı önünde kazanarak kötü gidişata dur demek istiyor. Diğer tarafta ise Nantes cephesi, kritik bir sınava çıkmaya hazırlanıyor. Küme düşme hattının yalnızca bir sıra üzerinde, 11 puanla yer alan sarı-yeşilliler, zorlu deplasmanda alacakları puan ya da puanlarla nefes almak amacında. Peki, Lyon-Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LYON-NANTES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında oynanacak Lyon-Nantes maçı 30 Kasım Pazar günü saat 22.45'te başlayacak.

LYON-NANTES MAÇI HANGİ KANALDA?

Park Olympique Lyonnais Stadyumu'nda oynanacak Lyon-Nantes maçı beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.