Sörloth transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ihtimali... İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth, Real Oviedo karşısında attığı 2 golle takımına galibiyeti getirdi. İspanyol ekibinin teknik direktörü Diego Simeone de maçın ardından Sörloth hakkında açıklamalarda bulundu ve Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldızın son durumuyla ilgili konuştu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri





Atletico Madrid, La Liga'nın 14. haftasında sahasında Real Oviedo'yu 2-0 mağlup ederek yoluna emin adımlarla devam etti. Karşılaşmanın yıldızı ise attığı iki golle Alexander Sörloth oldu.

Bu galibiyetle birlikte Atletico Madrid, sezonun ilk 14 maçının tamamında öne geçen takım unvanını elde ederek önemli bir rekora imza attı. Madrid ekibi, böylece Real Madrid'in 1991-92 sezonundan bu yana elinde tuttuğu rekoru kırmayı başardı.