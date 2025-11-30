Sörloth transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ihtimali...
İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth, Real Oviedo karşısında attığı 2 golle takımına galibiyeti getirdi. İspanyol ekibinin teknik direktörü Diego Simeone de maçın ardından Sörloth hakkında açıklamalarda bulundu ve Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldızın son durumuyla ilgili konuştu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Atletico Madrid, La Liga'nın 14. haftasında sahasında Real Oviedo'yu 2-0 mağlup ederek yoluna emin adımlarla devam etti. Karşılaşmanın yıldızı ise attığı iki golle Alexander Sörloth oldu.
Bu galibiyetle birlikte Atletico Madrid, sezonun ilk 14 maçının tamamında öne geçen takım unvanını elde ederek önemli bir rekora imza attı. Madrid ekibi, böylece Real Madrid'in 1991-92 sezonundan bu yana elinde tuttuğu rekoru kırmayı başardı.
SIMEONE'DEN SÖRLOTH'A BÜYÜK ÖVGÜ!
Maçın ardından konuşan Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Norveçli golcüye duyduğu güveni açıkça dile getirdi:
"Sörloth hakkındaki görüşüm, onun son derece önemli olduğu yönünde. Başka hiçbir oyuncunun bize sunamayacağı özelliklere sahip. Ona bu haliyle ihtiyacımız var. Onun da mutlu olduğunu düşünüyorum."
Simeone'nin bu sözleri, Sörloth'un takım içindeki yerinin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.
FENERBAHÇE İÇİN TRANSFER İHTİMALİ ZORA GİRDİ
Devre arasında golcü takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden biri olan Alexander Sörloth, Atletico Madrid'de gösterdiği yükselen performansla adeta kapıları kapattı.
Yıldız futbolcunun hem form durumu hem de Simeone'nin net şekilde sahip çıkması, Fenerbahçe'nin bu transferde şansını oldukça azalttı.