Hamburg-Stuttgart MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında futbol heyecanı, Hamburg ile Stuttgart arasında oynanacak kritik mücadeleyle zirveye çıkıyor. Merlin Polzin yönetimindeki Hamburg, taraftarı önünde sahaya çıkacağı bu zorlu sınavda galibiyete uzanarak üst sıralara doğru tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Karşı cephede ise form grafiğini her geçen hafta yükselten Stuttgart bulunuyor. Sebastian Hoeness önderliğinde son 4 maçtır bileği bükülmeyen konuk ekip, çıkışını Hamburg deplasmanında da sürdürme peşinde. Peki, Hamburg-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Hamburg-Stuttgart maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

HAMBURG-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında oynanacak Hamburg-Stuttgart maçı 30 Kasım Pazar günü saat 17.30'da başlayacak.

HAMBURG-STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Volksparkstadion'da oynanacak Hamburg-Stuttgart maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.