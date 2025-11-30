Lorient-Nice maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Fransa Ligue 1’in 14. haftasında sahne, Lorient ile Nice’i karşı karşıya getirecek olan kritik mücadeleye hazırlanıyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Lorient, Olivier Pantaloni yönetiminde sahaya daha istekli ve agresif bir oyunla çıkmayı hedefliyor. Konuk ekip Nice cephesinde ise işler son haftalarda pek de planlandığı gibi gitmiyor. Franck Haise’nin öğrencileri, yaşanan form düşüklüğünü geride bırakıp yeniden çıkışa geçmek için bu deplasmanı önemli bir fırsat olarak görüyor. Peki, Lorient-Nice maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?