Galatasaray'ın yaz transfer döneminde İtalya Serie A takımlarından Udinese'ye kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo performansıyla fark yaratmaya devam ediyor. Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic de Parma maçında gol atan yıldız oyuncusu hakkında flaş açıklamalar yaptı.
Yayın Tarihi: 30.11.2025 - 13:10Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 - 13:11
Galatasaray'ın Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Parma karşısında fileleri havalandıran yıldız oyuncu bu sezon 5 gole ulaştı.
Parma maçı sonrası Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic, Nicolo Zaniolo hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"ONA İHTİYACIMIZ VAR"
Runjaic, "Zaniolo için çok mutluyum. Bologna maçından sonra pek mutlu değildi ama son maçında büyük bir etki yarattı. Ona ihtiyacımız var. Önemli ve zor bir gol attı ve şimdi en üst seviyeye ulaşma yolculuğuna devam edebilir." dedi.
İtalyan ekibinin oyuncu için iki farklı satın alma opsiyonu bulunuyor.
5 milyon euro karşılığında transfer gerçekleşirse Galatasaray sonraki satıştan %50 pay alacak. 10 milyon euro ödenmesi durumunda ise futbolcunun tüm hakları Udinese'ye geçmiş olacak.