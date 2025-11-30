Galatasaray'ın yaz transfer döneminde İtalya Serie A takımlarından Udinese'ye kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo performansıyla fark yaratmaya devam ediyor. Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic de Parma maçında gol atan yıldız oyuncusu hakkında flaş açıklamalar yaptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

"ONA İHTİYACIMIZ VAR" Runjaic, "Zaniolo için çok mutluyum. Bologna maçından sonra pek mutlu değildi ama son maçında büyük bir etki yarattı. Ona ihtiyacımız var. Önemli ve zor bir gol attı ve şimdi en üst seviyeye ulaşma yolculuğuna devam edebilir." dedi.