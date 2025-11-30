Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-0'lık skorla kazandı.

Siyah-beyazlıların golleri 41. dakikada Jota Silva ve 71. dakikada El Bilal Toure'den geldi. Beşiktaş'ta Cengiz Ünder, 58. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Beşiktaş'ın, 90+3. dakikada Demir Ege Tıknaz ile bulduğu 3. gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, ligde 3 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Fatih Karagümrük ise ligde 2 maç sonra kaybetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada soldan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde önde direkte iyi yükselen Jota Silva'nın yaptığı kafa vuruşunda kaleci Grbic, topu çizgi üzerinden çıkardı.

34. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Cerny'nin sert şutunda kaleci Grbic, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

41. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Paslaşılarak kullanılan kornerin ardından Cerny, topu ceza sahasının sol çaprazındaki Jota Silva'ya gönderdi. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra çaprazdan yaptığı vuruşta topu kaleci Grbic'in sağından ağlarla buluşturdu.

48. dakikada Jurasek'in soldan ceza sahasına yaptığı ortada top savunmadan sekerek sağ çapraza açıldı. Ceza sahası çizgisi üzerinde sağ çaprazdan Gökhan Sazdağı'nın bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Grbic, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

53. dakikada ceza sahası sol çaprazından Jota Silva'nın penaltı noktasının soluna çıkardığı pasa gelişine vuran Cengiz Ünder'in şutunda kaleci Grbic, topu uzanarak kornere gönderdi.

57. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sağdan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde kaleci Grbic'in yumrukladığı top, penaltı noktası civarındaki Paulista'nın önünde kaldı. Oyuncunun kaleye gönderdiği topu Ndidi kafayla aşırdı. Kale önünde sırtı dönük pozisyondaki Emirhan Topçu'nun tamamlamak istediği meşin yuvarlak, savunmada Serginho'ya da çarparak kaleci Grbic'te kaldı. VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen hakem Halil Umut Meler, topun Serginho'nun eline çarptığı gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi.

58. dakikada Cengiz Ünder'in kullandığı penaltıda kaleci Grbic, sağ alt köşeye uzanarak meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

69. dakikada Cerny'nin pasında ceza sahası sol çaprazından Orkun Kökçü'nün sert şutunda Fatih Karagümrük file bekçisi Grbic, meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına bir kez daha izin vermedi.

71. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Cengiz Ünder'in ceza sahası sağ çaprazından içeriye çevirdiği topu Toure, penaltı noktasının solunda kontrol etti. Bu oyuncunun, meşin yuvarlağı düzeltip sağ üst köşeye yaptığı vuruşta top filelere gitti: 0-2

82. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Jota Silva'nın sert şutunda top üst direkten auta gitti.

Beşiktaş, maçı 2-0 kazandı.