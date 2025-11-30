Le Havre-Lille maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Fransa Ligue 1’in 14. haftasında futbolseverler, Le Havre ile Lille arasında oynanacak kritik karşılaşmaya kilitleniyor. Ev sahibi Le Havre, güçlü rakibini mağlup ederek puanını 17’ye yükseltmeyi ve ligdeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Zorlu deplasmanda sahaya çıkacak Lille ise son maçlarda elde ettiği 2 galibiyetin moraliyle sahadan avantajlı bir sonuçla ayrılmayı hedefliyor. Bruno Genesio yönetimindeki Fransız ekibi, deplasmandan 26 puanla dönerek üst sıralardaki yerini pekiştirmeyi planlıyor. Peki, Le Havre-Lille maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?