Angers-Lens maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Fransa Ligue 1’in 14. haftasında gözler, Angers ile Lens arasında oynanacak kritik karşılaşmaya çevriliyor. Son 2 maçında galibiyetle moral bulan Alexandre Dujeux önderliğindeki Angers, taraftarı önünde sahaya çıkarak çıkışını sürdürmeyi ve galibiyet serisine bir yenisini eklemeyi amaçlıyor. Lige hızlı bir giriş yapan Lens ise 13 haftalık periyotta topladığı 28 puanla 3. sırada bulunuyor. Pierre Sage yönetimindeki Fransız ekibi, zorlu deplasmandan 3 puan alarak 2. basamağa yükselmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Angers-Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?