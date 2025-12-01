Fenerbahçe efsanelerinden derbi tahmini
Fenerbahçe'nin efsane isimleri Lugano, Appiah ve Nobre katıldıkları etkinlikte Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbi hakkında tahminde bulundu. Sarı lacivertli takımın üç eski futbolcusu da Kadıköy'de Fenerbahçe'nin galip geleceğine inandığını belirtti.
