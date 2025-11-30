Strasbourg-Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fransa Ligue 1’in 14. haftasında gözler, RC Strasbourg ile Brest arasında oynanacak mücadeleye çevrildi. Liam Rosenior yönetimindeki ev sahibi Strasbourg, taraftarı önünde sahadan galibiyetle ayrılarak puanını 25’e çıkarmayı hedefliyor. Zorlu deplasmanda mücadele edecek Brest ise Eric Serge Roy liderliğinde sürpriz peşinde koşuyor. Peki, Strasbourg-Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilen detaylar…

Strasbourg-Brest maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında futbolseverler, RC Strasbourg ile Brest arasındaki kritik mücadeleyi heyecanla bekliyor. Liam Rosenior yönetimindeki Strasbourg, sahasında oynayacağı bu önemli karşılaşmada galibiyet hedefleyerek puanını 25'e taşımayı planlıyor. Rakip Brest cephesi ise Eric Serge Roy önderliğinde zorlu deplasmanda sürpriz peşinde. 13 puanla 14. sırada yer alan Fransız ekibi, sahadan puan veya puanlarla dönerek konumunu güçlendirmek istiyor. Peki, Strasbourg-Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar…

STRASBOURG-BREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında oynanacak Strasbourg-Brest maçı 30 Kasım Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

STRASBOURG-BREST MAÇI HANGİ KANALDA?

De La Meinau Stadyumu'nda oynanacak Strasbourg-Brest maçı beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.