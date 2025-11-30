Galatasaray'da Yunus Akgün gelişmesi!

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, 14. hafta maçında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak. Ancak sarı kırmızılılar kadro konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Sakat ve cezalılar sebebiyle beklerden yoksun kalacak teknik direktör Okan Buruk kara kara düşünürken imdadına Yunus Akgün yetişti.

8 Kasım'da kasık fıtığı ameliyatı olan sarı kırmızılı oyuncu normalde bir ay sonra takıma katılacaktı. Ancak Fenerbahçe derbisi sebebiyle Yunus önemli bir fedakarlıkta bulundu.