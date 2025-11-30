Galatasaray'da Yunus Akgün gelişmesi!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kritik maç öncesi sarı kırmızılılarda takımla çalışmalara başlayan Yunus Akgün hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, 14. hafta maçında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak. Ancak sarı kırmızılılar kadro konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Sakat ve cezalılar sebebiyle beklerden yoksun kalacak teknik direktör Okan Buruk kara kara düşünürken imdadına Yunus Akgün yetişti.
8 Kasım'da kasık fıtığı ameliyatı olan sarı kırmızılı oyuncu normalde bir ay sonra takıma katılacaktı. Ancak Fenerbahçe derbisi sebebiyle Yunus önemli bir fedakarlıkta bulundu.
3. GÜZEL HABER!
"Risk alacaksam bu maçta almak istiyorum" diyen Yunus takımla birlikte idmanlara başladı. Sakatlıkları geçen ve idmanlara çıkan Lemina ve Osimhen'in ardından Akgün'ün de dönüşü en çok Okan Buruk'u sevindirdi.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Kadıköy'de oynanacak derbide görev bekleyen Yunus kesin kadroda olacak. Ancak 11 durumu maç öncesi netlik kazanacak. Eğer forma giyerse Barış Alper Yılmaz sağ beke çekilecek ve önünde de Yunus görev yapacak.