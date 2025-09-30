Mehmed:Fetihler Sultanı yeni bölümleri ile izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanan dizi tarihseverler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Her hafta Salı akşamları yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı, 30 Eylül salı günü de ekranları şenlendirecek. Dizinin yeni ve son bölümü olan 52. bölüm izleme linki haberimizde...

Karadeniz'de büyüyen Azil'in, kayıp varis olduğu güçlü Maçari ailesinin sırlarını çözerken yasak aşk ve aile içi güç savaşlarıyla mücadele ettiği sürükleyici bir dramı ele alan Gözleri Karadeniz'in yeni bölümü merakla bekleniyor. Başrollerde Halit Özgür Sarı (Azil), Özge Yağız (Güneş), Mehmet Özgür, Mustafa Açılan ve Yonca Şahinbaş'ın yer aldığı dizinin yeni bölüm izleme linkini ve yeni bölüm özetini derledik.

Gözleri Karadeniz 5. bölüm izle👈

Gözleri Karadeniz tüm bölümler izle👈

GÖZLERİ KARADENİZ 5. BÖLÜM ÖZETİ

Güneş ve Mehmet'in düğünü için tüm hazırlıklar tamamlanmış, imzaların atılmasına ramak kalmıştır. Son ana kadar umutla bekleyen Azil, Güneş'in "Evet"iyle beraber konağı dönmemek üzere terk eder. Mehmet'in arkasından iş çevirdiğinden şüphelenen Osman, geç de olsa oğluyla ilgili gerçekleri öğrenir ve Mehmet'i aileden azleder. Yaşadığı gerilimi daha fazla kaldıramayan bedeni sonunda pes eder ve hayatı tehlikeye girer. Osman'ın sağlık durumu karşısında şaşkına dönen aile üyeleri çaresizce beklerken, Güneş bildiklerini sakladığı için Azil'e karşı büyük bir hayal kırıklığı içerisindedir. Ancak Osman'ın ve Maçariler'in güvenliği söz konusuyken, ikili mantıklı adımlar atmak zorundalardır. Uzun bir yolculuğa çıkmak üzere olan Azil, Maçarileri bir daha görmemek üzere İstanbul'u terk etmeye hazırlanırken hiç ummadığı bir teklif alır.

