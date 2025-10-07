TRT 1 ekranlarının iddialı yapımı Mehmed: Fetihler Sultanı, yeni bölümleriyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Tarih tutkunlarının büyük bir ilgiyle takip ettiği yapım, her Salı akşamı olduğu gibi bu hafta da nefes kesen sahneleriyle izleyicileri ekran başına toplamaya hazırlanıyor. 7 Ekim Salı günü yayınlanacak Mehmed: Fetihler Sultanı 53. bölüm, hem hikâyesi hem de görsel anlatımıyla yine büyük ses getirecek. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı 53. bölüm izleme linki ve yeni bölüme dair tüm detaylar...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 53. BÖLÜM ÖZETİ

Sultan Mehmed, hem şahsi hem de siyasi meydan okumalarla dolu zorlu bir döneme adım atar. Ağır yaralı yatan Şehzade Beyazıd'ın akıbeti sarayda derin bir sarsıntı yaratırken, Mehmed bir yandan divandaki çekişmelerle, diğer yandan Karaman, Pontus ve Vatikan karşısında şekillenen ittifaklarla mücadele etmek zorunda kalır.

Divan'da Mahmud Paşa ile İshak Paşa arasındaki ihtilaf Osmanlı iç siyasetinde gerilimi iyice arttırırken, Şahabettin'in Zağanos Paşa hakkındaki tavrı da dengeleri sarsacak yeni tartışmaları doğurur. Bu sırada Mehmed oğulları üzerinden kritik hamleler yapar. Beyazıd ölüm döşeğinde umutla beklenirken, Mustafa büyük bir törenle yeniçeri ocağına katılır ve sefere çıkma onuruna erişir.

Pontus'ta Vlad Tepeş'in hain planları sürerken, Karatuğlar zindanda acımasız işkencelerle sınanır. Basat'ın ihaneti sezmesiyle gerilim giderek tırmanır. Öte yandan Mehmed, sürgündeki Zağanos Paşa'yı geri çağırarak hem devletin kaderini hem de oğlunun geleceğini etkileyecek yeni bir kapı aralar.

Karaman seferi için Osmanlı ordusu yola koyulurken, Beyşehir önlerinde yaşanacak büyük çarpışma ve sarayda yükselen yeni güç dengeleri, imparatorluğun geleceğini belirleyecektir.

MEHMED: FETİHLER SULTANI OYUNCULARI

Serkan Çayoğlu

Esila Umut

Sena Çakır

Gürkan Uygun

Ertan Saban

Sinan Albayrak

Fikret Kuşkan

Luka Peros

Saadet Işıl

Seçkin Özdemir

Kenan Çoban

Tuba Ünsal

Serdar Gökhan

Barığ Bağcı

Bülent Alkış

Osman Soykut

Gürgen Öz

Perihan Savaş

Korel Cezayirli