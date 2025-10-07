TRT 1 ekranlarının tarih meraklısı izleyiciler tarafından yakından takip edilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, yeni bölümleriyle seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmed'in hayatını ve dönemin tarihi olaylarını konu alan yapım, hem tarihseverlerin hem de dizi tutkunlarının ilgisini çekiyor. 7 Ekim Salı günü izleyiciyle buluşmaya devam eden Mehmed: Fetihler Sultanı'nın 53. bölümünü izlemek için haberimizi okumaya devam ediniz...
MEHMED: FETİHLER SULTANI 53. BÖLÜM İZLE
MEHMED: FETİHLER SULTANI 53. BÖLÜM ÖZETİ
Sultan Mehmed, hem şahsi hem de siyasi meydan okumalarla dolu zorlu bir döneme adım atar. Ağır yaralı yatan Şehzade Beyazıd'ın akıbeti sarayda derin bir sarsıntı yaratırken, Mehmed bir yandan divandaki çekişmelerle, diğer yandan Karaman, Pontus ve Vatikan karşısında şekillenen ittifaklarla mücadele etmek zorunda kalır.
Divan'da Mahmud Paşa ile İshak Paşa arasındaki ihtilaf Osmanlı iç siyasetinde gerilimi iyice arttırırken, Şahabettin'in Zağanos Paşa hakkındaki tavrı da dengeleri sarsacak yeni tartışmaları doğurur. Bu sırada Mehmed oğulları üzerinden kritik hamleler yapar. Beyazıd ölüm döşeğinde umutla beklenirken, Mustafa büyük bir törenle yeniçeri ocağına katılır ve sefere çıkma onuruna erişir.
Pontus'ta Vlad Tepeş'in hain planları sürerken, Karatuğlar zindanda acımasız işkencelerle sınanır. Basat'ın ihaneti sezmesiyle gerilim giderek tırmanır. Öte yandan Mehmed, sürgündeki Zağanos Paşa'yı geri çağırarak hem devletin kaderini hem de oğlunun geleceğini etkileyecek yeni bir kapı aralar.
Karaman seferi için Osmanlı ordusu yola koyulurken, Beyşehir önlerinde yaşanacak büyük çarpışma ve sarayda yükselen yeni güç dengeleri, imparatorluğun geleceğini belirleyecektir.
MEHMED: FETİHLER SULTANI OYUNCULARI
Esila Umut
Sena Çakır
Luka Peros
Saadet Işıl
Seçkin Özdemir
Osman Soykut
Gürgen Öz
Perihan Savaş
Korel Cezayirli