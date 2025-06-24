A Millî Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Ekim ayında Gürcistan'ı konuk edeceği karşılaşma Kocaeli'de oynanacak. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele, 14 Ekim 2025 Salı günü saat 21.45'te başlayacak.

2018 yılında hizmete açılan Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu, Türkiye - Gürcistan karşılaşmasıyla birlikte, tarihinde ilk kez erkekler kategorisinde A Millî düzeyde bir millî maça ev sahipliği yapacak. Ay-Yıldızlılar, daha önce Kocaeli'de 20 Ağustos 2008 tarihinde Şili ile özel maçta karşılaşmış ve İsmetpaşa Stadyumu'nda oynanan müsabakada sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Öte yandan A Millî Takımımız, Gürcistan karşılaşmasından önce, 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan ile mücadele edecek. Başkent Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TSİ 21.45'te başlayacak.