Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Mücadele öncesi VAR koltuğunda oturacak hakem belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK!

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ile Hüseyin Aylak yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Yiğit Arslan olacak.

VAR EKİBİ BELLİ OLDU!

Öte yandan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Beşiktaş müsabakasının VAR'ı da belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, zorlu mücadelenin VAR'ı Cihan Aydın oldu. AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan yer alacak.