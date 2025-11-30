Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK!
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ile Hüseyin Aylak yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Yiğit Arslan olacak.
VAR EKİBİ BELLİ OLDU!
Öte yandan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Beşiktaş müsabakasının VAR'ı da belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, zorlu mücadelenin VAR'ı Cihan Aydın oldu. AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan yer alacak.