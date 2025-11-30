Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Kadıköy'de mücadele edecek. Bu derbide ebedi dost, ezeli rakipler parçalı bulutlu bir havada kozlarını paylaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki tahminlere göre, karşılaşma saatinde hava sıcaklığının 11 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 80 olması bekleniyor.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde hava nasıl olacak?
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak derbide, maç saati termometreler 11 dereceyi gösterecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 30.11.2025 - 12:35
