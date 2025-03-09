Gül Abus Semerci'nin senaristliğini ve Serkan Birinci'nin yönetmenliğini üstlendiği "Kardelenler" dizisi, parçalanan bir ailenin yeniden bir araya gelişinin sarsıcı öyküsünü ekrana taşıyor. Dizinin 6. bölümünü izlemek isteyenler ve diziye dair araştırma yapanlar "Kardelenler yeni bölüm izle full atv, Kardelenler 6. bölüm full izle tek parça" sorguları yapıyor. İşte detaylar...

atv'nin yeni dizi Kardelenler yeni bölümü ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizinin senaryosunu Gül Abus Semerci kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Serkan Birinci oturuyor. İşte Kardelenler 6. bölüm full izleme linki ve detaylar...

KARDELENLER 6. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KARDELENLER DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Eşi Arif, küçük oğlu Çınar ve torunu Asiye ile birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam süren Hicran'ın hayatı, tüm çocuklarının bir araya gelmesiyle adeta tepetaklak olur. Korkmaz kardeşler ve enişteleri Koray arasında yaşanan gerilim, kısa zamanda yükselir ve beklenmedik olaylar yaşanır.

O günden sonra Hicran, en büyük darbeyi aklının ucuna dahi getiremeyeceği bir yerden alır.

Torunları Ferit ile Aysel ve oğlu Çınar'dan başka tutunacak kimsesi olmayan Hicran'ı, tahmin bile edemeyeceği çok zor günler beklemektedir.

KARDELENLER DİZİSİ OYUNCULARI

Ayda Aksel (Hicran), Barış Falay (Koray), Serhat Kılıç (Raci), Ahu Yağtu (Menekşe), Edip Tepeli (Kahraman), Hakan Salınmış (Arif), Uğur Uzunel (Çınar), Nur Yazar (Gülcan), Ece Yaşar (Fatoş), Haktan Zavlak (Yankı), Zeynep Atılgan (Aysel) ve Mehmet Fatih Obuz (Ferit).