Beşiktaş'ta Gabriel Paulista'nın ayrılığı hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Siyahbeyazlıların salı günü yaptığı açıklamada, ailevi gerekçelerle takımdan ayrılma talebini ileten Brezilyalı oyuncunun, ülkesine dönerek transfer görüşmelerinde bulundurmasına izin verildiği aktarılmıştı.

Beşiktaş'taki takım arkadaşlarıyla vedalaşan tecrübeli oyuncu, kendi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak siyahbeyazlı camiaya veda ettiğini duyurdu.

Paulista'nın açıklamaları şu şekilde:

"Bugün, Beşiktaş'a dolu dolu bir minnet duygusuyla veda ediyorum.

Bu kararı almak kolay olmadı. Futbol; tutku, bağlılık ve her gün adanmışlık demek ama aile her zaman benim önceliğim olacak. Sevdiklerimle ilgilenmek için Brezilya'ya dönüyorum; burada yaşadığım her şey için içim rahat, kalbim ise sonsuz bir şükranla dolu.

Kulübe, yönetime, başkana, teknik ekibe ve perde arkasında büyük bir özveriyle çalışan tüm emekçilere teşekkür etmek istiyorum. Beşiktaş'ı her gün bir dev yapan sizlersiniz.

Takım arkadaşlarıma: Sahayı sizinle paylaşmak benim için bir onurdu. Saygı, sadakat ve birliktelik her zaman vardı. Verdiğimiz her mücadeleyi, yaptığımız her antrenmanı ve oynadığımız her maçı yanımda götürüyorum.

Taraftarlara ise her an hissettiğim destek, sevgi ve güç için yürekten teşekkür ederim. Bu formayı giymek benim için ömür boyu unutulmayacak bir onur olacak.

Kalbimde açık kapılarla, saygı ve minnetle ayrılıyorum.

Beşiktaş'a bundan sonraki yolunda başarılar diliyor, bu büyük kulübün unutulmaz tarihini yazmaya devam etmesini temenni ediyorum."