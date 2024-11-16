Masterchef tüm heyecanıyla devam ediyor. Bugün TV 8'de yayınlanan milli maç sebebiyle Masterchef'in yeni bölümü saat 22.00'de başlarken yarışmacılar ve jüri, izleyicilere yine lezzet dolu bir bölüm sunuyor. Peki Masterchef kimin tabağına kaşık atıldı 16 Kasım? İşte Masterchef ödül oyunu kazananı...

Ekranların sevilen yarışması MasterChef'te heyecan devam ediyor. Bu bölümün yemeği kadınbudu köfte olurken yarışmacılar, 30 dakikada en iyi tabağı çıkartabilmek için birbirleriyle yarıştı. Öte yandan yarışmacılardan birinin tabağına kaşık atılan programda, kaşığı kimin hak ettiği seyirciler tarafından merak konusu oldu. Peki MasterChef kime kaşık atıldı? İşte detaylar...

MASTERCHEF ELEME ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'de 16 Kasım Cumartesi gününün ödül oyunu kazananı ikinci tura kalan yarışmacılar arasında Emre, Kaan, Onur, Alper, Eda ve Muratcan oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM KAŞIK ALDI?

Masterchef 'te kaşık alan ve ödülü kazanan isim ONUR oldu.