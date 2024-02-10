Meteor Kıyameti konusu | Meteor Kıyameti filminin oyuncuları kim?

Meteor Kıyameti filminin konusu gündemde yerini aldı. Meteor Kıyameti ne zaman çekildiği araştırılmaya devam ederken, filmin başrol oyuncuları da sorgulanan konuların başında geliyor. Yönetmen koltuğunuda Micho Rutare'nin oturduğu Meteor Kıyameti filminin konusu, karakterleri ve başrol oyuncuları haber detaylarında...

Meteor Kıyameti filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Micho Rutare'nin üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Meteor Kıyameti filminin konusu ne? Meteor Kıyameti oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

METEOR KIYAMETİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Dünya atmosferinde bir meteor patlaması olur ve bu dev meteor taşı Los Angeles şehrini üç gün içinde tahrip edecektir. Bir çaresiz baba, eşi ve kızını bulmak için onları aramaya başlar.

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METEOR KIYAMETİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?