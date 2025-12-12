Arda Güler'den Yiğit Efe Demir'in paylaşımına flaş yorum!
Real Madrid forması giyen Arda Güler, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Yiğit Efe Demir'in sosyal medya paylaşımına yorum yaptı. İşte o mesaj... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 12.12.2025 - 18:21
İspanya La Liga takımlarından Real Madrid'de forma giyen eski Fenerbahçeli Arda Güler, sarı lacivertlilerin genç futbolcusu Yiğit Efe Demir'in sosyal medya paylaşımına yorum yaptı.
Arda Güler, Yiğit Efe Demir'in Fenerbahçe formalı paylaşımının altına "Forma çok yakışıyor" yorumunu yaptı.
