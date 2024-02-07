SANDIK KOKUSU 9. BÖLÜM İZLE | Ekranların yeni dizisi Sandık Kokusu Show TV'de izleyici karşısına geçiyor. Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger gibi isimleri bir araya getiren dizinin yapımcılığını O3 Medya üstleniyor. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun oturuyor. İzleyiciler Sandık Kokusu 9. bölüm izle, Sandık Kokusu son bölüm full izle sorgulamaları yapıyor. İştesandık Kokusu 7 Şubat Çarşamba tarihli 9. bölüm bilgileri...

SANDIK KOKUSU 9. BÖLÜM İZLE

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SANDIK KOKUSU 9. BÖLÜM ÖZETİ

Filiz'in(Demet Akabğ) açık bıraktığı kapıdan içeri Irmak girer. Karsu(Özge Özpirinçci) kovmaya yeltense de Filiz izin vermez. Filiz'in açık bıraktığı kapıdan içeri Irmak girer. Karsu kovmaya yeltense de Filiz izin vermez. Karsu ve Reha boşanır. Peki boşanmayı öğrenen Tılsım, Deniz ve Selin bu duruma ne tepki vereceklerdir? Adnan, Irmak'ı görmek için sitenin yakınına geldiğinde beklenmedik bir şekilde kiminle karşılaşacaktır? Deniz okuldaki portfolyo etkinliğine Reha yerine Ozan'ı ister. Tılsım'ın bunu babasına yetiştirmesi nelere mal olacaktır? Lale, Atilla'yı arayıp işi neden iptal ettiğini sorar. Bir sorun olmadığını öğrenince yemek teklifi yapar. Lale ve Atilla cephesinde neler yaşanacaktır? Akşam tüm site konser etkinliğine gider. O sırada Atilla operasyondadır. Ozan davet için gelirken Reha'nın tuttuğu adamlar tarafından darp edilir. Arabayla geçerken bunu gören Atilla, Ozan'ı tanıyıp arabayı durdurur. Ona yardım etmeye çalışır. Ancak farklı bir kimlikle Atilla'yı gören Ozan korkup kaçmaya çalışır ve bir el silah patlar. Acaba neler olacaktır?

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI

Demet Akbağ

Özge Özpirinçci

Metin Akdülger

Necip Memili

Levent Can

Mina Akdin

Ergun Kuyucu

Kayhan Açıkgöz