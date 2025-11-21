Ocak ayında kanat transferi yapmak isteyen Beşiktaş, yaz aylarında ilgilendiği Zuriko Davitashvili için girişimlerini sürdürüyor. 24 yaşındaki Gürcü kanat oyuncusu için Saint-Etienne Teknik Direktörü Eirik Horneland açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de 20 puan toplayarak 6. sırada bulunan Beşiktaş, ocak ayındaki transfer dönemiyle eksiklerini kapatarak zirvedeki puan farkını düşürmeyi hedefliyor.

"GİTMEK İSTERSE DİNLERİZ"

Siyah-beyazlıların transferdeki hedeflerinden bir tanesi, yaz aylarında da ilgilendiği Zuriko Davitashvili. Geçen yaz transfer döneminde kulübünün isteği üzerine takımda tutulmuş olan oyuncu, şimdi kış döneminde ayrılma fırsatını değerlendirmeye açık görünüyor. Saint-Etienne Teknik Direktörü Eirik Horneland, oyuncu gerçekten gitmek isterse buna açık olduklarını ifade etti.

Norveçli teknik adam, "Zuriko gitmek isterse ve şartlar uygunsa, onu dinleriz." demişti.

20 MİLYON EURO

Fransız basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, Davitashvili'yi hala öncelikli bir hedef olarak görüyor. Saint-Etienne'nin 24 yaşındaki oyuncu için 20 milyon euro'luk bir teklif beklediği vurgulandı.

PERFORMANSI

Bu sezon Fransız ekibiyle 802 dakika süre bulan ve 12 maçta görev yapan oyuncu, 6 gollük katkı sağladı.

