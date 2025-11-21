Maç saati, canlı yayın platformları ve kanal bilgileri resmen açıklandı. Temsilcimiz, güçlü rakibine karşı üstünlük kurarak EuroLeague’de üst sıralara yükselmeyi hedefliyor. Maç öncesi takımların son hazırlıkları, sakatlık raporları ve istatistik analizleri de gündemde yerini aldı. Peki, Partizan-Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Basketbolseverlerin merakla beklediği Partizan-Fenerbahçe Beko karşılaşması EuroLeague sahnesinde oynanacak. Fenerbahçe Beko, zorlu deplasmanda galibiyet ararken taraftarlar da maçla ilgili yayın bilgilerini araştırıyor. "Partizan – Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusu arama trendlerinde üst sıralara yerleşti. Maç canlı yayınla basketbolseverlerle buluşacak ve platform üzerinden takip edilebilecek. Hem Partizan hem de Fenerbahçe cephesinde kadro tercihleri, maç öncesi stratejiler ve teknik analizler dikkat çekiyor. Mücadelenin tüm detayları, canlı skor ve maç sonrası özet bilgileri haberimizde yer alacak. Peki, Partizan - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Partizan-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, canlı nasıl izlenir?

PARTIZAN-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

21 Kasım Cuma günü (bugün) Belgrade Arena'da oynanacak.

PARTIZAN-FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?



Mücadele TSİ 22.30'da başlayacak.

PARTIZAN - FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Partizan - Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı S Sport'tan canlı yayınlanacak.

BASKETBOL AVRUPA LİGİ'NDE 12. HAFTA BUGÜNKÜ MAÇLAR

21 Kasım Cuma:



22.15 Olympiacos (Yunanistan)-Paris Basketbol (Fransa)



22.30 Virtus Bologna (İtalya)-Maccabi Rapyd (İsrail)



22.30 Partizan (Sırbistan)-Fenerbahçe Beko



22.30 Baskonia (İspanya)-Bayern Münih (Almanya)



23.00 Valencia Basket (İspanya)-Kızılyıldız (Sırbistan)

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

